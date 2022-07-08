أماكن مخصصة للسيدات والأطفال بالساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى

هنأ الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، المصريين والوطن العربي والعالم الإسلامي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يكون العالم أجمع بسعادة وسلام.

غرفة عمليات منعقدة لمتابعة استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك

وأشار عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في «حال بلدنا» على «راديو 9090»، إلى وجود غرفة عمليات منعقدة بالفعل في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى استمرار عملها لحين الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق والتعاون مع مديري المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

أماكن مخصصة للسيدات والأطفال

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على أنه تم التنبيه على تجهيز وإعداد الساحات والمساجد الكبرى والمساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، موضحًا أنه تم التوجيه بفتح جميع مصلى السيدات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على تخصيص أماكن للسيدات بالساحات، وأماكن مخصصة للأطفال الذين يسعدون بصلاة العيد في الساحات، ولفت عبد العزيز إلى توجيه الأئمة لشرح صلاة العيد للأطفال بالبرنامج الصيفي لوزارة الأوقاف حق الطفل.