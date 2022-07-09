موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة وجميع محافظات مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة العيد الأضحى المبارك في محافظات الجمهورية كافة، محذرة من صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد، في صف واحد دون فاصل أو حاجز، بما بها من تعدٍ صريح على قواعد الشرع، وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة، المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، لذا لا تجوز.

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الاسكندرية 5:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد 5:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السويس 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العريش 5:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الطور 5:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور 5:27 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق 5:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم 5:29 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في ني سويف 5:29 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط 5:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في قنا 5:29 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان 5:32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح 5:39 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الغردقة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الخارجة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الاسماعيلية 5:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط 5:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السلوم 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في نويبع 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حلايب 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ 5:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في 6 أكتوبر 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الحامول 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بلطيم 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في طابا 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في راس سدر 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في كاترين 5:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في دهب 5:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوزنيمة 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس غارب 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في القصير 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في برنيس 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سفاجة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مرسى علم 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في شلاتين 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سيدي براني 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الضبعة 5:35 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العلمين 5:33 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في واحة سيوة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في موط «الداخلة» 5:45 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفرافرة 5:45 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في البويطي 5:39 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المحلة الكبرى 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الحمام 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في نجع حمادي 5:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في 15 مايو 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السادات 5:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الصالحية الجديدة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العاشر من رمضان 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العبور 5:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفشن الجديدة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة الجديدة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في النويارية الجديدة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بدر 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الجديدة سلام 5:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بني مزار الجديدة 5:26 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بئر العبد الجديدة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في توشكى الجديدة 5:41 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حدائق العاصمة 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رشيد الجديدة 5:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رفح الجديدة 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سفنكس الجديدة 5:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في شرق العوينات 5:35 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في غرب النوبارية 5:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في ادفو 5:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأقصر 5:30 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في إسنا 5:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الجديدة 5:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدلنجات 5:27 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في توشكى 5:41 صباحًا.