الأوقاف: عيد الأضحى في مصر يمثل حالة فريدة من حالات التكافل الاجتماعي

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أن وزارة الأوقاف تحرص دائما على الحفاظ على البيئة، لافتا إلى تبنيها الدائم والمستمر منذ فترة طويلة مشروع صكوك الأضاحي لتحقيق هذا الأمر.

مناشدة وزارة الأوقاف بذبح الأضاحي بالأماكن المخصصة

وناشد عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج «حال بلدنا» على «راديو 9090»، المواطنين على ضرورة التوجه لذبح الأضحية بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن ذبح الأضاحي بالشوارع والوحدات السكنية، مشددًا على ضرورة عدم إلقاء بقايا عملية الذبح بالشوارع، حيث أنها تضر بالبيئة، وتشوه المظهر الحضاري للمجتمع المصري.

صلاة عيد الأضحى ستبدأ في تمام 6:25 دقيقة في القاهرة

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ في تمام 6:25 دقيقة في القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تستغرق خطبة الجمعة 10 دقائق يوم وقفة عرفات.

وتابع عبد العزيز أن عيد الأضحى في مصر يمثل حالة فريدة من حالات التكافل الاجتماعي، مشيدًا بالشعب المصري المعطاء الذي يحرص على توزيع لحم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، متمنيًا أن يعم الخير والبركات على المصريين يوم عيد الأضحى.