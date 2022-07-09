الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وبدأت الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة، وبعدها بدأ المصلون في تكبيرات العيد، ويحضر الصلاة مع الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.