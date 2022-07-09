بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد المشير طنطاوي كتب: أحمد حامد دياب 05:18 ص | السبت 09 يوليو 2022 مسجد المشير طنطاوي بث مباشر لصلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. اقرأ المزيد: بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي بالمدينة المنورة بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة المسلمون يؤدون صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى بالمسجد الحرام و«الأقصى» خبير مروي يوضح السرعات الجديدة على الطرق وأسباب تغييرها قبل عيد الأضحى عيد الأضحى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى مسجد المشير طنطاوي بقلم أحمد حامد دياب