عاجل.. الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الأضحى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وبدأ المصلون في تكبيرات العيد، ويحضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.