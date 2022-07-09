في خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد: الأضحية قربان إلى الله

تناولت خطبة عيد الأضحى المبارك في مسجد لطفي شبارة بحي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم، أهمية الأضحية للمسلمين، فهي قربان إلى الله، إذ تأتي فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة، التي تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين، كما دعا إمام المسجد، الجميع إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، والحرص على صلة الرحم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحى وتوزيع لحومها.

قبول الله القربان من العبد دليل على أعماله الصالحة

وأوضح إمام مسجد لطفي شبارة أن العبد المسلم الذي يقدم قربان يجب أن يقبل لأنه دليل على أعماله الصالحة وان لم يقبل فيجب عليه ان يراجع نفسه ويتوب إلى الله، مشيرا إلى أن رسول الله، أهدى عن كل عام قربان، وفي السنة التاسعة للهجرة قدم قربانين إلى الله عنه وعن أبوه.

ودعا الإمام الله، أن يتقبل من المسلمين صالح الأعمال

أهالي بورسعيد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في 120 مسجدا

كان أهالي بورسعيد، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في 120 مسجدا و8 ساحات في مختلف أحياء بورسعيد، التي خصصتها المحافظة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

كما أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة بورفؤاد، وسط جمع من التنفيذين والشعبين بالمحافظة.

وانطلقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد الساعة 5:21 صباح السب، حسب التوقيت المحلي لمحافظة بورسعيد.