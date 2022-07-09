أهالي بورسعيد يقصدون الحدائق العامة والشواطئ لقضاء أول أيام العيد

انطلق أهالي بورسعيد عقب صلاة عيد الأضحى المبارك إلى الحدائق والشواطئ لقضاء الإجازة وسط تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات في الأماكن العامة.

انتشار الأهالي في أماكن التنزهات والحدائق العامة والشواطئ

وشهد جراج «ديليسبس باي»، إقبالًا كبيرًا من الأهالي للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك كما خرج الأهالي إلى ساحة مصر وشارع 3/7 السياحي وشاطئ بورسعيد فور الانتهاء من صلاة العيد.

مشكاة نور تلقي البالونات على الأهالي

وحرصت مؤسسة مشكاة نور الأهلية على إلقاء البالونات من أعلى العمارات المواجهة لمسجد لطفي شبارة بحي الشرق، ضمن مشاركتها للمواطنين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأطفال، كما وزع الأهالي الحلوى على المصلين خاصة الأطفال لنشر فرحة العيد فيما بينهم.

رجال المرور يسيرون الحركة في محيط المساجد وأماكن التنزهات

وباشر رجال المرور برئاسة اللواء محمد المصري، أعمال تسيير الحركة المرورية رغم تكدس السيارات والمارة في محيط أماكن الصلاة والتنزهات.

وأدى أهالي بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك في 120 مسجدًا و8 ساحات بمختلف أحياء المحافظة والتي خصصتها المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة ومن بينها مسجد السلام بحي الشرق، والمسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب، وساحتي مسجد التوحيد والرزاق بحي الزهور، وساحتي السيدة زينب بـمنطقة بنك الإسكان ومسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ومسجد الحي الإماراتي.