عاجل.. أسرة المذيعة شيماء جمال تقضي أول أيام العيد في المقابر

قضت أسرة المذيعة شيماء جمال، ضحية زوجها وصديقه، اللحظات الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، داخل المقابر لزيارة مدفنها وسط انهيار الأم وحزن بين أفراد الأسرة كافة.

زيارة أسرة المذيعة شيماء جمال قبر ابنتهم

وقصدت أسرة المذيعة شيماء جمال، صباح اليوم، مقابر السيدة نفيسة، التي تحتض جثمان ابنتهم المدللة «شيماء»، في أول عيد يمر على الأسرة دون وجود ابنتهم.

تصريح الدفن لجثمان المذيعة شيماء جمال

وشُيع جثمان المذيعة شيماء جمال، الإثنين الماضي 4 يوليو، لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالسيدة نفيسة، بعد أن أنهت الأسرة تصريح الدفن إثر صدور قرار النيابة العامة لاستلام الجثمان من مشرحة زينهم.