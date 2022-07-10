سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 10-7-2022.. مستقر في ثاني أيام العيد

انتعاشه ملحوظة سجّلتها كافة أعيرة المعدن الأصفر أمس بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الذي كشفت عن سعره محلات الصاغة والمشغولات الذهبية في ثاني أيام العيد، إذ يعيش المسلمون أجواءً فريدة ومميزة في العيد، ما يعزز لديهم الرغبة في إقامة حفلات الزواج والخطوبة خلال الإجازة.

واليوم الأحد 10 يوليو، تستعرض بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

شهدت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر الذهب عيار 18 و24

أما عن قيمة جرام الذهب عيار 18، فسجل اليوم سعرًا تراوح بين 844 و853 جنيهًا، كما بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا، و1,137 جنيهًا للشراء، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,125,714 جنيهًا لعمليات البيع، و1,137,143 جنيهًا لعمليات الشراء، اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

ويباع الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بوزن 8 جرامات، بسعر 7,880 جنيهًا للبيع، و7,960 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 1,057 جنيهًا، بما يعادل 56.06 دولار في أسواق المال، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 793.05 جنيه بما يعادل 42.05 دولار، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 7,402 جنيه، بما يعادل 392.46 دولار.

وفي بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 925.23 جنيه، بما يعادل 49.06 دولار.