شعبة الذهب: عيد الأضحى رفع الطلب.. وجرام 21 بـ995 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الذهب في تعاملات اليوم.

وقالت الشعبة، إن قائمة الأسعار اليوم جاءت كالتالي:

قائمة الأسعار

الأوقية: 1741 دولار

عيار 21: 995 جنيها

عيار 24: 1137 جنيها

عيار 18: 853 جنيها

عيار 14: 665 جنيها

جنيه ذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة: 7960

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة، ارتفاع الأسعار المحلية، التي شهدتها الأسواق اليوم، إلى ارتفاع حجم الطلب النسبي على المشغولات الذهبية، تزامنا مع بداية عيد الأضحى المبارك، وما يقترن به من تحرك للمبيعات.

شعبة الذهب

وفي تصريحات سابقة أكد هاني جيد، أن زيادة ضريبة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي مصنعية الذهب مع بدء تطبيقها منذ أيام جاءت بناء علي تكليفات مصلحة الضرائب المصرية ولن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ومحلات الصاغة، ولن يشعر بها المستهلك النهائي على الإطلاق، موضحا أن زيادة قيمة الضريبة سيتم تطبيقها علي رسوم مصنعية الذهب فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة هذه الضريبة ضمن تكاليف الانتاج بشكل عام.

وأوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية، وذلك عبر وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، تحقق عدة أهداف أولها ضمان حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار بشكل عام.