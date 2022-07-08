«المركزي»: أسعار الذهب تواصل التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.. كم سعر الأوقية؟

سجلت أسعار الذهب العالمية، تراجع بنسبة 0.85% على مدار الأسبوع المنتهي في مطلع يوليو الجاري، رغم تأجج المخاوف، بشأن حدوث ركود اقتصادي، وفقا للبنك المركزي المصري.

«المركزي»: سعر أوقية الذهب يتراجع إلى 1.811.43 دولار

أضاف «المركزي» في نشرته الأسبوعية عن أداء الأسواق العالمية، أنَّ سعر أوقية الذهب سجل تراجعا ليصل إلى 1.811.43 دولار، مواصلةً بذلك خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقا لآراء المحللين، فإنَّ بيئة أسعار الفائدة المرتفعة دفعت المستثمرين نحو تفضيل الدولار كملاذ آمن بدلًا من الاحتفاظ بالمعدن الثمين كمخزن للقيمة ووعاء غير مدر للعائد.

وعلى مدار جلسات الأسبوع خلال الفترة من 24 يونيو حتى 1 يوليو 2022، سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال جميع الجلسات باستثناء جلسة الجمعة.

فيما تجدر الإشارة إلى أنَّ الذهب انخفض خلال تداولات الجمعة إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار خلال يوم التداول، على خلفية رفع الهند ضرائب الاستيراد على الذهب لتسجل 12% من 7.5% في محاولة لخفض معدل الطلب.

تابعت النشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، «ثم عكست الأصول خسائرها في نهاية جلسة الجمعة نتيجة للتداول بناء على التحليل الفني».

أسعار النفط العالمية تتراجع 1.32%

بحسب نشرة البنك المركزي، فإنَّ أسعار النفط العالمية سجلت تراجعا خلال نفس الفترة، بنسبة وصلت إلى 1.32%، لتستقر عند 111.63 دولار للبرميل.

وأوضحت أنَّ هبوط سعر البرميل جاء بضغوط من تزايد حالة القلق إزاء الطلب على النفط وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وتابعت، «ومع تراجع المخاوف بشأن معدلات الإنتاج قرب نهاية الأسبوع، وهو ما حدث نتيجة ورود أنباء عن أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستزيد الإنتاج في أغسطس، وأنَّ الولايات المتحدة ودول الخليج يناقشان زيادة الأخير لإنتاج النفط».

يشار إلى أنَّ أسعار النفط شهدت صعودا تخلل جلستي الإثنين والثلاثاء، حيث ارتفع سعر البرميل بنسبة 4.25%، مدفوع بتعهد قادة مجموعة الدول الصناعية الـ7 بوضع حد لسعر النفط الروسي، تزامنا مع تصريحات السعودية والإمارات الأقل تفاؤلا، حيث كشفا أن حقول النفط لديهما يعملان بكامل طاقتهم تقريبًا.

وجاءت المكاسب في بداية الأسبوع مدعومة أيضًا بالأنباء التي تفيد بأن الحكومة الصينية قد خفضت أوقات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين بمقدار النصف، الأمر الذي يمثل أكبر تحول في سياستها، ويشير إلى احتمالية عودة الطلب الصيني.

وخلال باقي جلسات الأسبوع، تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب مخاوف الركود التي من شأنها دفع معدلات الطلب إلى التراجع، وبسبب تراجع المخاوف المتعلقة بالإنتاج، حيث أعلنت أوبك أنها ستزيد إنتاج النفط في يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا بعد أن كانت الدول المنتجة تضخ بموجب الخطة السابقة 432 ألف برميل يوميًا.

وتابع المركزي، «تراجعت أسعار النفط، حيث صرح الرئيس بايدن يوم الخميس بأنه سيناقش زيادة إنتاج النفط مع السعودية والإمارات عندما يقوم بزيارة مجلس التعاون الخليجي في 16 يوليو».