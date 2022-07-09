تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبدالرحمن توتا.. صدفة أدت لجراحة في القلب

يواصل الفنان محمد عبد الرحمن، الخضوع لبروتوكول العلاج، بعد خروجه من المستشفى مؤخرا، عقب إجرائه عملية جراحية فى القلب، وكشف صديقه الفنان محمد أنور عن تطورات حالته الصحية.

وقال محمد أنور في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، أصبح بصحة جيدة الآن، وأفضل من قبل، وهو يطمئن عليه يوميا، لأنه صديق عمره، وواحد من المقربين له منذ سنوات طويلة.

محمد أنور يكشف الحالة الصحية لـ توتا

كشف الفنان محمد أنور، أن ما تعرض له من خضوع عملية جراحية في القلب، لم يسبقه أي بوادر، وإنما كان من قبيل الصدفة، إذ كان ذهب للمستشفىة لإجراء فحص، فاكتشف الأمر، لم يكن يعرف أي شيء من قبل.

يذكر أن الجمهور كان تفاجئ بخضوع الفنان محمد عبد الرحمن لعملية جراحية في القلب، وكانت كشفت عن هذا الأمر شقيقته، من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وانهالت عليها التعليقات متمنين الشفاء له.

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أن الفنان محمد أنور، كان ظهر مؤخرا كضيف شرف على فيلم عمهم، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام ومحمد سلام ومحمد لطفي ورياض الخولى وسيد رجب وباسم سمرة ومحمد ثروت وآيتن عامر وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم منذر رياحنة وأشرف عبد الباقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.