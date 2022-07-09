رؤية دم الأضحية تغفر الذنوب.. أزهري يوضح حقيقة الأمر

بدأ عيد الأضحى المبارك، الذي ينتظره المسلمون كل عام، وانتشرت السعادة البهجة في الشوارع، وأقبل الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي، فالذبح يعد واحدا من أهم وأبرز شعائره، لما فيه من بركة وخير وتقرب إلى الله عز وجل، كما أنه يدخل البهجة على القلوب.

عادات يوم النحر

في أثناء ذبح الأضحية، تنتشر ملامح السعادة، وفي هذا اليوم، هناك العديد من العادات التي يتبعها البعض لعدد من الظنون المختلفة، منها حرص البعض على النظر إلى الدماء بمجرد أن تراق، ظنا بأنها تؤدي إلى مغفرة الذنوب، ويعد النظر إلى الدماء عند الذبح، من العادات التي يحرص على اتباعها عدد من المواطنين.

وأوضح عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الظنون غير صحيحة.

مغفرة الذنوب عند النحر

وأكد لاشين، أن النظر لدماء الأضحية عندما تراق، لا يغفر الذنوب، قائلا: إن «الأمر فيه لبس عند البعض، إذ أن مغفرة الذنوب ليست بالنظر إلى دماء الأضحية، والحرص على ذلك، والبعض أيضا يظن أنه إذا لم ينظر للدماء، فقد فاتته فرصة مغفرة الذنب، وهو أمر غير صحيح».

ولفت إلى أنه مع نزول أول قطرة دماء من الأضحية على الأرض، تغفر الذنوب، لا يشترط رؤية الدماء، والبعض قد يكون اختلط عليهم الأمر، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها ويغفر للمؤمن پأول قطرة من دمها، فطيبوا بها نفسا»، كما أوصى على أهمية تنظيف المكان بعد الذبح، وذلك لأن الإسلام حث على النظافة.