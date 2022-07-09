طرق وخطوات دفع مخالفات المرور في إجازة عيد الأضحى والاستعلام عنها

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن طرق دفع مخالفات المرور في إجازة عيد الأضحى المبارك خوفا من تراكمها، وهو ما يُتاح عبر رابط موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل المصرية، ويمكن من خلاله الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب المرور في إطار التحول الرقمي، وميكنة الخدمات للتسهيل على المواطنين.

دفع مخالفات المرور في إجازة عيد الأضحى

ومن خلال موقع مرور مصر يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور، فضلا عن عدد من الخدمات المرورية الأخرى لقائدي المركبات بكل أنواعها، بداية من الاستعلام، نهاية بالسداد وطرق الدفع المتاحة، من خلال الموقع، فضلًا عن إمكانية التظلم على المخالفات، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، من خلال التظلم أون لاين، وفقا لما أوضحته النيابة العامة عبر بوابتها الرسمية.

كما يمكن لصاحب المركبة الدفع النقدي عند تسلم المخالفة، بالإضافة لإمكانية دفع فواتير مخالفات السيارات عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا متاح لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي، من خلال الدخول على بوابة مرور مصر وادخال البيانات المطلوبة وإرسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك رسالة تأكيد السداد.

وبخلاف الدفع النقدي عند التسليم والدفع الإلكتروني يمكن للعميل دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وتسليمهما إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة وعلى الفور سيوجب عليك سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد.

وأخيرا يستطيع قائد المركبة سداد مخالفات المرور من خلال تطبيق مخالفاتي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفة وسدادها من الهاتف دون الذهاب للمرور.

كيفية التظلم على مخالفات المرور

ومن جهتها حددت النيابة العامة، إجراءات التظلم على قيم مخالفات المرور إلكترونيا، كالآتي:

- في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على البوابة الرسمية للنيابة العامة، وتحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

- في الخطوة الثانية يتم الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، بإدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

- في الخطوة الثالثة يأتي التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا بالضغط على أيقونة التظلمات واختيار نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة، لتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، ويحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة لاحقا.