اندلاع حريق في مسجد السلام بدمياط عقب صلاة عيد الأضحى

نشب حريق محدود داخل صندرة مسجد السلام بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، وجرى السيطرة عليه دون أي خسائر بشرية.

الحريق نتيجة ماس كهربائي

واندلعت النيران بالدور العلوي بالمسجد نتيجة ماس كهربائي، وذلك عقب انصراف المصلين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى وتم غلق المسجد، إلا أن الأهالي اكتشفوا تصاعد دخان من أعلى المسجد.

وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية التي أرسلت سيارة إطفاء الحريق دون أي خسائر بشرية، وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وأكد شهود عيان، أن ماس كهربي تسبب في وقوع حريق محدود بأحد الأدوار العلوية للمسجد، وتمت السيطرة على الأمر دون وجود خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارًا، بنشوب حريق بصندرة مسجد السلام بقرية العنانية دائرة مركز شرطة دمياط، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

وفى سياق متصل، أدى أهالي محافظة دمياط صلاة عيد الأضحى في مختلف مساجد المحافظة، وكذلك فى 7 ساحات التى خصصتها مديرية أوقاف دمياط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بنطاق المحافظة، وذلك عقب توافر الشروط الأمنية اللازمة لتخصيصها.