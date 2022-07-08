تحذير من «القومي للبحوث» بشأن ذبح الأضحية خارج المسالخ الحكومية

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، أستاذ الأمراض الباطنة والمعدية بالمركز القومي للبحوث في تقرير علمي أعده بالمركز القومي للبحوث، ضرورة اتباع الإرشادات البيطرية والتعليمات الصحية التي تهدف إلى توفير غذاء آمن وصحي للإنسان تحت رعاية بيطرية عالية الكفاءة ومنع الذبح خارج المسالخ الحكومية.

توفير منظومة للكشف الطبي بعد الذبح

ونوه أستاذ الأمراض الباطنية، إلى أن الدول تهتم بتوفير منظومة للكشف الطبي بعد الذبح لاستبعاد أي عائق صحي قد يظهر على الذبيحة، ففي حالات الأمراض الوبائية، يستبعد الحيوانات المشكوك في إصابتها من الذبح وتؤجل إلى بعد العلاج، أما الذبح خارج المسالخ الحكومية فلا يتوفر فيه الكشف البيطري الصحي على الذبيحة مما قد يعرض الإنسان للإصابة ببعض الأمراض.

شدد الدكتور محمد عبدالفتاح، على ضرورة استشارة الأطباء البيطريين عند ذبح الأضحية لأنهم مسؤولون عن تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، مؤكداً أنه من الناحية الصحية لابد للأضحية أن تكون خالية من العيوب الظاهرة كالمرض وشدة النحافة والعور والعرج الواضح من خلال فحص جميع أجزاءها قبل الذبح.

الوزن المناسب للأضحية

ولفت الدكتور محمد عبدالفتاح، إلى أن الوزن المناسب لذبح الأضحية 350 كجم فأكثر في الأبقار والجاموس، ومراعاة السن المناسب للذبح لأن العبرة من السن هو اكتساء الحيوان باللحم وقد تحقق ذلك في الحيوان المسمن أو المعلوف.

وفي سياق متصل، أكد المركز القومي للبحوث، أن اللحوم تقوي جدران الأوعية الدموية وهي مصدر مهم من مصادر الحديد الأكثر امتصاصاً وفائدة للجسم.