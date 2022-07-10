أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-7-2022 في الأسواق المصرية

بعد مجيئ عيد الأضحى المبارك من عام 2022، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثير من محبي تناول اللحوم حتى يستطيعوا تناول الكمية التي يرغبون بها، ازداد البحث عبر المواقع المختلفة عن أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، وخصوصا تلك التي يتم إعدادها في شكل عصير يساعد على هضم ما تم تناوله خلال أيام العيد.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 10 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وصل سعر كيلو المانجو السكري اليوم الأحد إلى قيمة مالية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر البطيخ بين 3 و6 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و35 جنيهًا حسب الوزن، وما زال هناك اختلاف بسيط في أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، إذ تراوح السعر بين 15 و20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 12 و15 جنيهًا باختلاف النوع.

وتباينت أسعار بيع كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 12 و15 جنيهًا، أما سعر الكيلو من المانجو العويس تراوح بين 15 و25 جنيهًا، والمانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا.

سعر كيلو التفاح

وتراوح سعر كيلو التفاح اليوم الأحد 10 يوليو، بين 12 و25 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات داخل سوق العبور للجملة بمدينة العبور، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 8 و12 جنيهًا، فيما سجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7 جنيهات، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.