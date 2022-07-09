أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-7-2022 في الأسواق المصرية

استقرار واضح تشهده أسعار الفاكهة الصيفية بجميع الأسواق المحلية بمحافظات الجمهورية كافة، نظرا لوجود وفرة كبيرة منها، مما ساعد على انخفاض أسعارها بالأسواق منذ بداية الموسم.

وتواصل بوابة «الوطن» استمرارًا لخدماتها الإخبارية، رصد أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 الموافق أول أيام عيد الأضحى، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو المانجو السكري اليوم السبت بين 25 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر البطيخ بين 3 و6 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و35 جنيهًا حسب الوزن، ومازال هناك اختلافًا بسيطًا في أسعار البرقوق الأصفر والأحمر، إذ تراوح السعر بين 15 و20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو العنب بين 12 و15 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر كيلو التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح اليوم السبت 9 يوليو، بين 12 و25 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات داخل سوق العبور للجملة بمدينة العبور، في حين تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 8 و12 جنيهًا، فيما سجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7 جنيهات، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأسود بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

واختلفت أسعار بيع كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 12 و15 جنيهًا، أما سعر الكيلو من المانجو العويس تراوح بين 15 و25 جنيهًا، والمانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا.