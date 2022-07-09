مجسم خروف ورسومات للأطفال في احتفالات مدارس «الشبان» بالعيد ببنها

احتفلت جمعية ومدارس هيئة الشبان العالمية ببنها بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعمل مجسم لخروف العيد، ليلتقط الأطفال مع الصور التذكارية، كما قام فريق ترفيهي بالرسم على وجوه الأطفال لإدخال الفرحة عليهم.

فريق الفرحة يسعد الأطفال

وقال مصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية ببنها، أنه تم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل ساحة الجمعية وتولي فريق «الفرحة» مسؤولية إدخال البهجة والسرور عن طريق اطلاق البالونات في الهواء، وتوزيع بالونات على الأطفال والرسم على وجوههم وبالاضافة إلى مجسمات خروف العيد.

تأتي تلك الخطوة في إطار دور الجمعية والمدرسة الاجتماعي لاهالي مدينة بنها ومحافظة القليوبية، التي تحرص علي التواجد دائما في جميع المناسبات.

مراكز شباب الخانكة تحتفل بعيد الأضحى

في سياق متصل نظم مركز شباب عرب العياييده احتفالات عيد الأضحى المبارك بشكل مختلف شملت العاب ترفيهية بحديقه الطفل، وذلك لإدخال البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وذلك بعد توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة فتح مراكز الشباب امام الطلائع والشباب وتكثيف الانشطة المقدمة بالمراكز بهدف إدخال البهجة والسعادة على المترددين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وجه بضرورة متابعة مديري الإدارات الفرعية لتكثيف الأنشطة والسعي في ابتكار افكار جديدة لاستقبال المترددين ونزول شباب التطوع والجوالة لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الشباب وتحقيق الهدف الأكبر بجعل العيد أحلى بمراكز الشباب.