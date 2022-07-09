أول تعليق من لبلبة عن صورها الشبابية: «كنت لابسة شراب وفستاني آخر موضة»

كشفت الفنانة الكبيرة «لبلبة»، كواليس جلسة التصوير التي أجرتها مع المصورة نورا يوسف، مؤخرًا، وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حيث ظهور لبلبة بإطلالة شبابية حازت إعجاب رواد موقع «الفيس بوك».

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها من الشخصيات التي لا تهتم كثيراً بـ «السوشيال ميديا»، ولا تهوى الخضوع لجلسات تصوير من حين لآخر، مضيفة: «مش بحب أتصور، ولما جيت أعمل الصور دي، كنت عاملة ماكياج بسيط، وشعري أنا اللي كنت عاملاه».

لبلبة: فستاني أحدث صيحة في عالم الموضة

وأكدت «لبلبة»، أنها ارتدت فستاناً يُعد أحدث صيحة في عالم الموضة والأزياء، مضيفة أنها اشترت اللون البرتقالي منه، باعتباره موضة الصيف مع اللون الليموني، متابعة: «لقيت الفستان لايق عليا، وينفع ألبس تحته شورت أو ملابس بحر، مع العلم أني ارتديت تحته شراب بيج اللون أثناء جلسة التصوير».

وأعربت لبلبة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن جلسة التصوير التي أجرتها بعدسة المصورة نورا يوسف قائلة: «بشكر ربنا إن الصور عجبت الناس، وكلهم بيقولولي شكلك شبابي، لإن وشي طفولي زي أمي وأبويا، ومع ذلك فأنا بكبر زي كل الناس، وبيبقى فيه تجاعيد على وشي، لكن علشان أنا مش تخينة وإنسانة نباتية فببان شباب دايمًا».

لبلبة: غنيت أغنية جديدة ليا وأنا بتصور

وأوضحت لبلبة أنها كانت تغني أغنية جديدة لها أثناء قيام المصورة بالتقاط الصور لها، تقول كلماتها:-

ياه لما الدنيا تميل وتكشر في عيوني

بستقبلها بحلم جميل وافتح قلبي للحياة

واللي يزعلني انساه وامشي واخاصم قولة اه

سنين العمر متتعوضش

تعالوا نعيش وننسى همومنا بعيد