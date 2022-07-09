عائلة جورج فلويد لـ«الوطن»: سجن الضابط القاتل 21 عاما لن يعيد ابننا

قضت محكمة أمريكية، الخميس الماضي على ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين العام الماضي بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بالسجن لمدة 21 عامًا، لإدانته في تهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه، التي أدت إلى وفاته في مايو 2020.

القاضي لـ«تشوفين»: قتل فلويد تصرف بلا ضمير

ووصف القاضي ما فعله الشرطي السابق ديريك تشوفين بأنه «تصرف بلا ضمير»، ويقضي حاليا عقوبة السجن في «مينيسوتا».

وتعليقا على الحكم الصادر من المحكمة بحق تشوفين، قال سيلوين جونز، خال جورج فلويد، إنه من الطبيعي أن يدان المجرم، وتشوفين ارتكب جريمة شنعاء وعليه أن يدفع الثمن الآن.

وأضاف جونز لـ«الوطن»: «كنت أرغب في عقوبة أكثر خطورة على تشوفين، لكن الشرطة الأمريكية تسير في كثير من الأحيان على أساس الحصانة المشروطة، فإن أي حكم أفضل من لا شيء، لكن للأسف هذا لن يعيد جورج فلويد».

تشوفين سيخضع لإطلاق سراح تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة

القاضي بول ماجنوسون، الذي أعلن الحكم، كشف أنه احتسب 7 أشهر قضاها تشوفين بالفعل في سجن الولاية لتستقطع هذه المدة من فترة العقوبة الاتحادية البالغة 21 عاما، مشددًا على أن المتهم سيخضع للمراقبة 5 أعوام، بعد تنفيذ الحكم في أحد السجون الاتحادية.

وانتهك تشوفين البالغ من العمر (46 عاما) ما يعرف بحق عدم التعرض لعملية اعتقال غير مبررة، حينما جثا على رقبته وهو مكبل اليدين لأكثر من 9 دقائق، في جريمة قتل صورت بهاتف محمول، حيث أدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في العديد من المدن الأميركية وحول العالم، على وحشية الشرطة الأمريكية وتعاملاتها العنصرية.