سي إن إن: 245 شهرا سجنا للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، الذي تسبب في مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، سيقضي 245 شهرًا في السجن، أي أكثر من عشرين عاما، لانتهاكه الحقوق المدنية للمواطن الأمريكي جورج فلويد.

252 شهر سجنا واستبعاد 7 أشهر

وحكم قاضي فيدرالي في مينيابوليس على الضابط السابق شوفين بالسجن 252 شهرًا، لكنه استبعد سبعة أشهر من الوقت الذي قضاها، بحسب سي إن إن.

وكان الضابط الأمريكي السابق شوفين قد أقر في ديسمبر الماضي بالذنب في تهم اتحادية بحرمان جورج فلويد من حقوقه المدنية عندما جثا الضابط السابق على ظهر فلويد ورقبته لأكثر من تسع دقائق، ما أدى لموته.

قضية جورج فلويد حركت احتجاجات واسعة

وكانت قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، قد أثارت غضبا واحتجاجات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنحاء مختلفة من العالم، باعتبارها دليلا على العنصرية التي ما تزال موجودة ضد ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية.