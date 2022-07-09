مستثمرو السياحة: نسب إشغال فنادق الغردقة خلال عيد الأضحى 85%

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن متوسط نسب إشغال فنادق الغردقة خلال أول أيام العيد تراوحت ما بين 85 إلى 90%، لافتا إلى أن المواطنين المصريين كانوا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب إشغالات فنادق الغردقة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة من الخارج خلال أسبوع العيد «جيدة» وهو ما رفع نسب الإشغال الإجمالية خلال تلك الفترة.

تدفقات سياحية وافدة من الخارج للغردقة هذا الأسبوع

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك تدفقات سياحية ستستقبلها الغردقة من مختلف دول العالم خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح للمدينة خلال أسبوع إجازات عيد الأضحى، فيما جاءت صربيا كثاني الدول إرسالا للسياح إلى مدينة الغردقة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

%40 من المتواجدين بفنادق الغردقة حاليا مصريون

وأشار إلى أن المواطنين المصريين المتواجدين حاليا بفنادق الغردقة يمثلون نحو 40% من إجمالي السياح الموجودين بالغردقة فيما تُمثل الحركة السياحية الوافدة من الخارج نحو 60%، لافتا إلى أن أعداد السياح العرب المتواجدين بمدينة الغردقة حاليا ما زالت قليلة.

وأوضح فلا أنه بعد انتهاء أجازات عيد الأضحى المبارك ستعود نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى الانخفاض بحيث تسجل نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 65%، كاشفا عن ارتفاع معدلات الحركة السياحية التي ستستقبلها مدينة الغردقة خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل وبالتحديد بالربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر أنه رغم ارتفاع قيمة تكاليف التشغيل ورسوم المياه والغاز والكهرباء إلا أن العديد من فنادق الغردقة قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الأضحى، لافتا إلى أن تلك العروض كان الهدف منها جذب أكبر عدد من النزلاء للإقامة بها خلال أسبوع العيد.