مستثمرو السياحة: إجازات الأضحى ترفع نسب الإشغال بالساحل الشمالي إلى 100%

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بجنوب سيناء، إن إجازات عيد الأضحى المبارك سترفع من نسب إشغال كافة فنادق الجمهورية، لافتًا إلى أن بعض المدن السياحية ستصل نسب الإشغال فيها إلى 100% خلال العيد مثل الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين ومرسى مطروح، متوقعا أن تستمر تلك النسب حتى نهاية شهر يوليو الجاري لاسيما أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 21 من الشهر الجاري.

إشغالات فنادق العين السخنة مرتفعة خلال العيد

وتوقع في تصريحات صحفية اليوم، أن تسجل فنادق العين السخنة نسب إشغال مرتفعة خلال إجازات عيد الأضحى وذلك نظرا لقربها من القاهرة وجوها المعتدل حاليا، كما سترتفع أيضا نسب الإشغال الفندقي بالغردقة ومرسى علم خلال تلك الفترة.

وأوضح «عبداللطيف»، أنّ منطقة الساحل الشمالى تشهد حاليا إقبالًا كبيرًا من السياح العرب لاسيما الإماراتيين، مناشدا المسئولين بضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية والشاليهات بالساحل الشمالي والعلمين لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه المنطقة سواء من السياحة العربية أو الداخلية.

إيطاليا تبدأ زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ

وأكد عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أن إيطاليا ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ، ما يرفع نسب إشغال فنادق المدينة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد بداية استعادة فنادق شرم الشيخ لمعدلات إشغالاتها المرتفعة والتي تأثرت بشدة بتوقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا، لاسيما مع انتعاش السياحة الداخلية حاليا وعودة المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم في مصر، فضلا عن السياح العرب .

وأضاف أن قرار الحكومة بإلغاء كافة القيود على السياحة الوافدة إلى مصر مؤخرا يعد نقطة إيجابية تؤكد أمن وآمان مصر واستقرارها الصحي والخروج من أزمة كورونا بشكل كبير، مشيرا إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرات لدعم وتنشيط السياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارة السياحة وجمعيات مستثمري السياحة بالمدن السياحية ومصر للطيران وذلك بهدف جذب أكبر شريحة من المصريين لزيارة المدن الساحلية والاستمتاع بشواطئها المتميزة.