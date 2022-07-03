مستثمرو السياحة: فنادق الغردقة جاهزة لاستقبال النزلاء خلال عيد الأضحى

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن فنادق مدينتى الغردقة ومرسى علم أنهت استعدادهما لإستقبال النزلاء القادمين إليها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك مطلع الإسبوع المقبل.

وشدد نبيل على أن كافة الفنادق جاهزة لإستقبال أى عدد من الرواد خلال تلك الفترة، وتابع قائلا: «حجوزات الفنادق بالغردقة خلال إجازات عيد الأضحى ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية سواء من السياح العرب أو الأجانب أو المصريين».

تخفيضات لجذب المصريين

وأضاف أمين عام جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر لـ«الوطن» أن جميع فنادق الغردقة قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا ان تلك الفترة ستشهد تواجد أعداد جيدة من المواطنين المصريين الذين فضلوا قضاء تلك الإجازة بمدينة الغردقة، لافتا إلى أن حجوزات الفنادق لإجازات عيد الأضحى ستبدأ من يوم الجمعة المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري.

نسب إشغال بعض فنادق الغردقة تصل لـ 100% خلال العيد

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال بالعديد من الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بالغردقة إلى نحو 100% خلال إجازات عيد الفطر المبارك ،لافتا إلى ان متوسط الإشغالات بجميع المنشآت الفندقية بالمدينة ستتراوح ما بين 90 إلى 95% خلال تلك الفترة.

تدفقات سياحية أجنبية خلال العيد

وأوضح أنه بالتزامن مع وجود أعداد جيدة من المصريين خلال عيد الأضحى المبارك فهناك تدفقات سياحية من المانيا وبولندا وبريطانيا ستتواجد بالمدينة خلال تلك الفترة ، بالإضافة إلى السياح العرب وهو ما يجعل نسب الإشغال بفنادق الغردقة مرتفعة طوال شهر يوليو الجاري.

يشار إلى أن كافة العروض السعرية المخفضة التى قدمتها فنادق الغردقة إلتزمت بعدم النزول عن الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية والصادرة عن وزارة السياحة والأثار والتى حددت أدنى سعرلإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم بـ 28 دولار فى اليوم ، كما حددت أدنى سعر لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 5 نجوم بـ 40 دولار فى اليوم.