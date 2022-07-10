حظك اليوم برج العقرب الأحد 10-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يتميز بأنه شخصية طموحة بشكل كبير، ويسعى دائما لتحقيق أهدافه التي يرغب بها، ولا يعطي فرصة لأي من الأشياء حتى يقف عائق أمامه لتحقيق أهدافه تلك، كما أنه لديه شخصية غيورة بشكل كبير، ولا يحب أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين منه، كما أنه لديه قدرة كبيرة على التركيز العالي، ولا يحب التواجد في مكان بمفرده، وهذا يعود إلى امتلاكه شخصية اجتماعية، يسعى دائما لتكوين علاقات جديدة.

بالرغم من غيرته الشديدة على المقربين منه، إلا أن مولود برج العقرب لديه قلب طيب بشكل كبير، ولا يحب خذلان أي من الأشخاص، ولا يستطيع أن يقول لأحد لا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على الأمور المهنية والمالية، فقط راجع جيدا قراراتك وتأن في حساباتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتحكم في انفعالاتك وأقوالك، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

برج العقرب والحياة العملية

لا يسمح مولود برج العقرب لأحد بأن يتخطاه في قيادة الفريق، إذ انه يفعل كل شيء ويبذل الكثير من الجهود حتى يكون هو في منصب القائد والمسيطر.