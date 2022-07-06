حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج العقرب، العديد من السلبيات بجانب الإيجابيات الكثيرة التي يتمتع بها، أبرزها الغموض فهو يصعب فهمه وذلك نظرا لصمته لفترات طويلة، والمقربون منه يجدون صعوبة في فهم هذا الغموض والتسلل إلى حياته، أو التعرّف على شخصِيته الحقيقية، ورغم ذلك فهو يمتلك الكثير من الصفات التي تَظهر بشكل تلقائي دون الحاجة إلى بذل جهد لاكتشافها.

صفات برج العقرب

مولود برج العقرب دائم البحث عن الحقيقة وعقله دائما في حالة تفكير متواصل، ويعرف عنه أنه شخص واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرور، ويحب الوحدة في كثير من الأحيان ويستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

عليك اليوم أن تلتزم الهدوء والسرية وأن تعمل في صمت وفقا ما تنصحك به الأفلاك، كما يجب عليك أن تتجنب الانفعال سريعا، كل ما عليك هو أن تنتبه لحقوقك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وأشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إلى تنافر القمر مع المشترى في منزلي الصحة اليوم وهذا يتطلب منك أن تعتني بصحتك جيدا وتحافظ على سلامتك ولا تعرضها لما يمكن أن يلحق بها أضرار، مشددة على أهمية الكتمان وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.