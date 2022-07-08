حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة كبيرة على التركيز العالي، ويضع الهدف أمامه ولا يسمح لأي شخص بأن يشتته على الإطلاق، كما أنه شجاع بدرجة كبيرة، ولا يخاف من مواجهة التحديات التي تواجههم، ويقدر مولود هذا البرج الأمانة والثقة والوفاء في حياتهم كثيرا، ولديه طموحات كبيرة وميزة تنافسية تدفعهم للسعي لتحقيق هذه الطموحات، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ويثق في نفسه بدرجة كبيرة، ويحب مقابلة الأشخاص الجدد، إلا أنه يحتاج لقضاء بعض الوقت بمفرده.

يحب مولود برج العقرب فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى، كما أنه يحب تلقي الهدايا ويفضل تلك التي لها معنى خاص وتحمل قيمة معنوية، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع عطارد يمنحك اليوم سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه لديه شخصية غيورة بشكل كبير، كما أنه لديه حب التملك، ولا يقبل مشاركة الأشخاص الآخرين في حياتهم مع أحد آخر.