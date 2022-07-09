حظك اليوم برج العقرب السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

حبه الشديد للسيطرة على المحيطين به، سواء كان في حياته المعنية أو الشخصية، يجعل من مولود برج العقرب شخصية قيادية في جميع جوانب حياته، كما أنَّه يساعده على الوصول إلى مناصب عليا في عمله بشكل سريع، ويتميز أيضًا بأنَّه شديد الغيرة، ما يجعلهم يتطرقون إلى نقطة حب التملك، ولا يقبلون مشاركة الأشخاص الآخرين حياتهم مع أحد آخر، ولا يقبلون بأن يقترب أحد من الأشخاص المفضلين لديهم، ولديه درجة عالية من الغموض الذي يجعل المحيطين به يعتقدون أنه مغرور.

ويثق مولود برج العقرب في نفسه بشده، كما أنه يحب مقابلة الأشخاص الجدد، وتكوين علاقات جديدة، ويحب القيام بالكثير من الأنشطة المختلفة والمغامرات الفردية، ويبحث مولود برج العقرب دائمًا على الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالثقة في النفس وتفرض إرادتك بذكاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

الحب عن برج العقرب

يحمل مولود برج العقرب قلب طيب ولديه مشاعر رقيقة، كما أنَّه يتمتع بقوة عاطفية هائلة، ويعملون دائمًا على تعزيز الحوار مع شريك الحياة.