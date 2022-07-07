حظك اليوم برج العقرب الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من الشخصيات الطيبة، لكنه يحب السيطرة على الطرف الآخر، وغيور بشكل مبالغ فيه، تلك الصفات تجعل الكثيرون يفكرون كثيرًا قبل الارتباط بأصحاب هذا البرج، ومع ذلك فهو عطوف ورقيق القلب.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج العقرب والمتابعين لحركة الكواكب والأبراج وتأثيرها على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، يحمل إليك انفعالات، وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء، وانتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

أما أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي والعائلي، ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تتحدث عن أخبارك أو حياتك الخاصة، بحسب خبيرة الأبراج.

مشاهير برج العقرب

الإبداع والتفكير المبتكر خارج الصندوق من أبرز صفات مواليد برج العقرب، فهو اجتماعي ولطيف.

ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.