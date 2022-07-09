ما هو السن الشرعي لذبح الأضاحي؟.. أزهري يجيب

في عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد من المسلمين في ذبح بمجرد الانتهاء من أداء صلاة العيد، اتباعا لشرع الله عز وجل وتقربًا إليه، إذ أن ذبح الآضاحي في يوم النحر واحده من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك وأبرزها، فضلا عن أنها عبادة في خير وبركة كبيرين يسعى العديد من العباد إلى اغتنامها.

سن الأضحية وفقا للشرع

وقد حدد الشرع عدد من الأمور حول طريقة الذبح إضافة إلى بعض المواصفات المتعلقة بالأضحية نفسها، ويأتي في أولها هو سن الأضحية، حيث قال عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الله عز وجل حدد سنا معين للأضاحي لذا لا بد أن يتحقق العبد من عمر الأضحية قبل ذبحها، وأن من ذبح دون هذا السن كانت أضحيته غير مجزاة شرعا.

سن الأضحية في المذاهب المختلفة

وأشار «لاشين» إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فا ذبحوا جذعة من الضأن»، موضحًا أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وهذا هو الراجح، أما المسنة من المعز هي ما أتمت سنة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أما عن المسنة من البقر فهي ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والمسنة من الإبل هو ما أتم خمس سنين عند الحنفية والشافعية، والحنابلة.

وأوضح: «لا يجوز شرعا ذبح الأضحية إذا كان عمرها أقل من العمر الذي حددته الشريعة، أما إذا كان عمر الأضحية أكبر من السن المحدد فلا حرج في ذلك على العبد».