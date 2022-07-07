طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية مع اقتراب عيد الأضحى

لا يبقى على حلول عيد الأضحى المبارك سوى القليل، ومن أعظم الشعائر في يوم العيد هو الذبح الذي يعد عبادة تقرب إلى الله عز وجل، ويحرص العديد من المسلمين على طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية لما فيها من رحمة بالأضحية، وأيضا اجتهاد من العباد في طاعة كل ما أمر الله عز وجل به.

طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية

وحدد الشرع طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية فهناك عدد من القواعد والآداب لابد أن يتبعها المسلم عند ذبح الأضحية، أوضحتها دار الإفتاء المصرية في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكدت فيها أنه يجب التحقق من سلامة الأضحية البدنية والصحية في المقام الأول.

وأشارت دار الإفتاء أن طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية بجعل رأسه في اتجاه القبلة ووضعها على جانبها، كما لفتت إلى أهمية التسمية والتكبير مؤكدة أنها واحدة من العناصر الأساسية عند ذبح العجل.

ويأتي الترفق عند الذبح واحدا من أهم عناصر طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية، فيجب على المسلم التأكد من زهوق نفس العجل قبل مرحلة السلخ.

أفعال تتعارض مع طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية

وقد جاء في طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية التي أشارت لها دار الإفتاء الالتزام بالمكان المخصص للذبح، هذا بالإضافة إلى الحرص على ألا يرى العجل آلة الذبح، ولا يتم ذبحه أمام الأضاحي الأخرى، فضلاً عن الامتناع عن جر العجل على الأرض من موقع لآخر.

وفي طريقة ذبح العجل على الطريقة الإسلامية، لا بد من أن يحرص القائم بالذبح ألا تتسخ ملابسه بالدماء، إضافة إلى تنظيف المكان الذي تم فيه الذبح من آثار الذبيح.