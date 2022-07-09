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محمود مسلم

رئيس وزراء سيريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين للقصر الرئاسي

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رؤى ممدوح
04:52 م | السبت 09 يوليو 2022
رئيس الوزراء السريلانكي

رئيس الوزراء السريلانكي

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرم سينغه، اليوم السبت، تنحيه عن منصبه، عقب اقتحام عدد من المتظاهرين مقر إقامة الرئيس ومكتبه، احتجاجا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد، وفق شبكة «سكاي نيوز عربية».

الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء السريلانكي دينوك كولامباج، إن «مسينغه» أبلغ قادة الحزب بأنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة.

احتجاجات عارمة في سيريلانكا

وجاء قرار رئيس الوزراء، بعد أكبر احتجاج تشهده سريلانكا، إذ اخترق عشرات الآلاف للحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، ومكتبه، معتبرين أنه مسؤول عن أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد.

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