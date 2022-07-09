أصالة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. وتروج لحفل الليلة: «أنا طايرة»

هنأت المطربة أصالة جمهورها بعيد الأضحى، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أصالة، صورة لها من آخر حفلاتها، المقرر إذاعته اليوم على تليفزيون دبي.

أصالة: عيدكم مبارك

وكتبت أصالة: «كلّ سنة وأنتوا بخير.. كلّ عيد وكلنا للمحبّة أقرب.. عيدكم مبارك وين ماكنتوا.. حفلة كتير حلوة أنا فيها طايرة بالموسيقى والأساتذه اللي مرافقتهم صاروا بنفس الجو الحلو.. رح أسهر معكم من بيتي بهاليوم على تليفزيون دبي».

وأضافت أصالة: «هاد عيدي إنًي غنًي بحفله حلوة.. مرجوحتي ولعبتي والسكاكر والرفقة الحلوة كلّ هاد بعيشه وأحلى لمّا بغنّي.. معكم وبينكم عيدي كلّ مرّة أحلى لأنّه محبّتكم كلّ مالها بتحلى.. كلّ الفرح بتمنّى تشوفوه بكلّ وجوهه الحلوة.. عيدكم سعيد».

أصالة تطرح أغنية غلبان

وطرحت أصالة الخميس مؤخرا، أغنية غلبان، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيي وهندسة صوتية عمار خاطر، واكورديون وائل النجار وكيبورد أسامة الصغير.

وروجت أصالة للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «قبل العيد بنتحضر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة، قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد.. أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص».