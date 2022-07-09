الأرصاد تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطل ليلا على كافة الأنحاء.

وأكد خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا وحذروا قائدي المركبات المسافرين على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الهيئة الى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، لافته إلى أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع غدا أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

ووفق خبراء الهيئة من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في العيد، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة للعظمى والمحسوسة 40، السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 49 والمحسوسة 41، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.