«الصحة» توضح أسباب اصفرار الأسنان وطرق الوقاية في 4 خطوات

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان 10 أسباب لاصفرار الأسنان، وجاءت على النحو التالي:

أسباب اصفرار الأسنان

- الأطعمة، فالنظام الملئ بالسكريات والكربوهيدرات يصبغ الأسنان ويسبب النخور.

- المشروبات، فالمشروبات الملونة مثل القهوة والشاي الأسود يعمل على اصفرار الأسنان.

- التدخين، منتجات التبغ تلطخ الأسنان باللون الأسود مع مرور الوقت.

-الدواء، فيمكن لبعض المضادات الحيوية تحويل الأسنان الى اللون الرمادى أو البني.

- سوء نظافة الفم، الأسنان الملطخة يمكن أن تكون علامة على تراكم البلام أو التسوس.

- الأمراض، بعض الالتهابات الفموية.

- الفلورايد المفرط، استهلاك مياه الشرب المفلورة والعصائر والمحملات الغذائية.

- الشيخوخة، تبدأ الأسنان في الاصفرار مع تقدم السن.

- العامل الوراثي، يمكن أن يكون اصفرار الأسنان وراثيًا.

- الصدمات الخفيفة، تتحول الأسنان للون الرمادي أو الأسود عند التعرض للإصابة.

الوقاية من اصفرار الأسنان

وحددت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من اصفرار الأسنان وجاءت على النحو التالي:

- الاهتمام بأنواع الأطعمة والمشروبات لمنع حدوث التصبغات.

- تجنب التدخين.

- ممارسة عادات صحية جيدة للأسنان.

- زيارة طبيب أسنان على الأقل مرتين في السنة أي بمعدل مرة كل ستة أشهر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، ومتابعة جميع مناصتها على مواقع التواصل الإجتماعى ومتابعة كافة المستجدات بالأمراض المعدية وغير المعدية، وتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات والرد عليها من مصادرها الرسمية.