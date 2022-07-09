تفاصيل حالة الطقس غدا ثاني أيام عيد الأضحى: درجة الحرارة المحسوسة 41

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 10 يوليو الجاري، إذ يسود طقس شديدة الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت الأرصاد في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، وتكون خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 10 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

حالة البحرين غدًا

وعن حالة البحرين غدًا فمن المتوقع أن يصل الموج في البحر المتوسط للمعتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى 2:25 متر، أما البحر الأحمر فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1:75 متر وأخيرا ارتفاع الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد ثان أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.