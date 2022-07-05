سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات اليوم، استحوذت على اهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية بسبب زيادة الطلب على العملة العربية بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، حيث يبحث الكثيرون عن أفضل البنوك للبيع وشراء.

وفيما يعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي ضمن الخدمات التي تعرض أسعار العملات العربية والأجنبية، نقدم آخر تطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، والذي شهد ارتفاعا طفيفا في سعر البيع والشراء وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك

وارتفع سعر البيع للعملة العربية في بنك كريدي أجريكول، حيث سجلت نحو 5.04 جنيه مقابل 5.03 جنيه صباح اليوم، فيما استقر سعر الشراء عند 4.98 جنيه، وفي بنك قناة السويس ارتفع سعري الشراء والبيع بقيمة قرشين، ليسجل 4.99 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، مقابل 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وفي المصرف المتحد ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه للبيع بقيمة قرش واحد فيما استقر سعر البيع، ليسجل نحو 5.04 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، وكذلك الأمر ينطبق على مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.

وفي نهاية التعاملات ارتفع سعر البيع قرش في بنك الإسكندرية ليسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 5.00 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أما في بعض البنوك فقد استقرت سعر العملة العربية، وعلى رأسها البنك المركزي المسؤول عن إصدار السياسات النقدية لجميع البنوك، حيث سجل سعر الريال نفس قيمته في بداية التعاملات وهي 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وكذلك الأمر مع بنكي الأهلي ومصر اللذان سجلا نفس الأسعار وهي 5.03 جنيه لعمليات البيع مقابل 5.01 جنيه للشراء، واستقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.