تشييع جثمان طالب سقط عليه «عجل أضحية» من الطابق الثاني ببني سويف

شيع أهالي قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، اليوم السبت، جثمان طالب إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بعدما فقد حياته إثر سقوط عجل أُضحية العيد من الطابق الثاني عليه، في أول أيام عيد الأضحى.

تشييع جنازة الطالب «فيديو»

وفاة طالب سقط عليه عجل الأضحية ببني سويف

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول طالب يبلغ من العمر 14 عامًا جثة هامدة، جرى نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن أن الجثة لطالب يُدعى محمود أحمد حسن، طالب، مقيم الشناوية بمركز ناصر، وأثناء مروره بالشارع سقط عليه عجل أضحية من سطح الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وجرى نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى.

التحقيق في وفاة الطالب

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن، وجرى إصدار تصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حزن بقرية الشناوية لوفاة طالب سقط عليه عجل أضحية العيد

وخيم الحزن على اهالي قرية الشناوية لوفاة الطالب في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقال محمد محمود، من جيران الطالب، لـ«الوطن» إنه أثناء استعداد أسرة لذبح الأضحية فوق سطح منزلهم، بالطابق الثاني، هرب العجل منهم وقفز على أحد الأطفال الذي تصادف وجوده أسفل المنزل مما أدى إلى وفاته.