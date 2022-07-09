«عجل أضحية» ينهي حياة طالب في بني سويف.. سقط عليه من الطابق الثاني

لقى طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه في محافظة بني سويف، متأثرًا بإصابته، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى، بعد سقوط «عجل أضحية» عليه من الطابق الثاني، في أثناء سير الطالب في الشارع، وجرى نقله جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

بلاغ بوفاة طالب سقط عليه عجل الأضحية في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ايداع جثة الطالب في مشرحة مستشفى بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى «محمود أ.ح» 15 عامًا، مقيم الشناوية مركز ناصر في بني سويف، واثناء مروره بالشارع سقط عليه «عجل أضحية» من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت في وقت سابق، عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بفتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتضمنت توجيهات المحافظ، حظر ذبح الأضاحي بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، منوها عن قراره بتشكيل لجنة للمرور على المجازر وشوادر بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية والبيئة.