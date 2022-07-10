سعر الدولار اليوم الأحد 10-7-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنوك تزامنًا مع إجازة البنوك الحكومية والخاصة، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وحرصًا من بوابة «الوطن»، على تقديم كافة الخدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد، الموافق 10 يوليو من عام 2022 وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر والكويت الوطني

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

وبيع الدولار في بنك الكويت الوطني بـ 18.89 جنيه و18.79 جنيه للبيع، وفق التعاملات التي وردت قبل اليوم الأحد الموافق يوليو 2022.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد الموافق 10 يوليو نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

يذكر أن البنك المركزي منح إجازة للبنوك في عيد الأضحى بدءا من يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع على أن يبدأ العمل يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو.