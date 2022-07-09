سعر الدولار اليوم السبت 9-7-2022 في البنوك المصرية

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المؤسسات المصرفية، بالتزامن مع بدء إجازات للبنوك الحكومية والخاصة، التي تستمر لمدة 9 أيام، وبالأخص البنوك.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، في مجال أسعار العملات، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 يوليو من عام 2022 التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق التعاملات المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق التعاملات التي وردت قبل اليوم السبت 9 يوليو 2022.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم السبت 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.