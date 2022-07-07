أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا مع تراجع الدولار.. كم سعر الوقية؟

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف بعد جلستين من الخسائر الفادحة، التي أدت إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى 1800 دولار.

الأسعار ترتفع 0.4%

وارتفع الذهب الفوري 0.4% إلى 1744.69 دولار للأوقية، وانخفض المعدن بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس لترويض التضخم الجامح، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1742.10 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان: «هناك انتعاش متواضع في الذهب بعد انخفاض كبير مع دخول بعض المستثمرين للاستفادة من تراجع الأسعار» بحسب CNBC.

أضاف نورمان: «يشهد الذهب أيضًا بعض الراحة من التصحيح معر تراجع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات».

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ ، مما جعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وناقش صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لشهر يوليو، حسبما أظهرت حسابات اجتماع السياسة لشهر يونيو.

ومن ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن يؤدي التضخم المتفاقم إلى محو الثقة في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ، أواندا، في مذكرة: «من الواضح أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يركزون بشدة على القضاء على التضخم، حتى لو كان ذلك على حساب تباطؤ اقتصادي حاد» بحسب CNBC.

ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح عن حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وقال بنك كريدي سويس، إن أي مؤشر على أن الاحتياطي الفيدرالي ينتهج نهجًا أكثر تشاؤمًا، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم ، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملموس.