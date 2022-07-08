ارتفاع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار بسبب اغتيال شينزو آبي

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، عقب حادث الاغتيال الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي، إذ كان «آبي» يلقي كلمة بمناسبة الانتخابات البرلمانية في اليابان، التي تقام يوم الأحد المقبل، وتعد جريمة الاغتيال السياسي من الجرائم النادرة في اليابان، كما أن البلاد تقيد حمل السلاح إلى حد كبير ما يسهم في تراجع جرائم العنف.

ارتفاع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار بعد اغتيال شينزو آبي

وبحسب بيانات التداول المالية، ارتفع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، بعد الكشف عن اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وبحسب وكالة «رويترز»، أدى حادث الهجوم على شينزو آبي إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني بما يصل إلى 0.5% على الفور، وقبل إعلان الحكومة اليابانية وفاة آبي، لكن بمرور الوقت تخلى الين الياباني عن معظم تلك المكاسب وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش، كانت نسبة ارتفاع سعر صرف الين الياباني بنسبة 0.1% فقط

انخفاض تاريخي للين الياباني خلال الشهر الماضي

وكان الين اليابانى قد انخفض خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى منذ 23 عامًا مقابل الدولار الأمريكى، وتزامن ذلك مع توقعات خبراء اقتصاديين باتساع فجوة أسعار الفائدة بين الين الياباني، والدولار الأمريكي.

وكانت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، قد ذكرت أن سعر صرف الين الياباني قد انخفض لفترة، إذ بلغ نحو 135.20 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 1998، مع توقعات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.