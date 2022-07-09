في أول يوم العيد.. حاج مصري لـ«الوطن»: الحج ميتوصفش أنا عيطت من الفرحة

شهدت المملكة العربية السعودية، ازدحاما كبيرا من قبل حجاج بيت الله الحرام الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام وسط دموع الفرحة يدعون ربهم، حيث وصل أول فوج للحجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى عبر قطار المشاعر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإرشادات التي تتيحها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن في موسم الحج.

البكاء من فرط السعادة بأداء فريضة الحج

وقالت سهى علاء، إحدى الحجاج المصريات، في تصريحات لـ «الوطن»، إنها أدت فريضة الحج للمرة الثانية، داعية ربها أنها لم تكن المرة الأخيرة، قائلة: «إن فريضة الحج والمشاعر المقدسة من بيت الله الحرام لها مذاق خاص لا يوصف شعوره على الإطلاق»، حيث إنها بكت من فرط سعادتها باللحظات الجميلة التي انتظرتها منذ فترة طويلة.

وأضافت أن مشاهد الحجاج وهم يؤدون مناسك الحج ليس لها مثيل فإنها أجمل من أي شيء آخر، وعلى الرغم من شقاء الحج إلا أن الوقوف على جبل عرفة والدعاء والتعبد في الله يذيل ألم المشقة، حيث إنها استغرقت ما يقرب من 6 ساعات في رحلتها من مزدلفة إلى منى وسط ازدحام شديد للحجاج، مضيفة أن في وسط ارتفاع درجات الحرارة، يقوم العاملون برش المياه على الحجاج في محاولة لتقليل متاعب الحج.

خدمات جديدة لتسهيل موسم الحج في السعودية

وأشادت بدور المملكة في توفير الأنظمة الخدمية المتكاملة والإرشادات الإلكترونية لضيوف الرحمن هذا العام، التي سهَّلت مناسك الحج على كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة السكوتر الكهربائي الذي أطلقته وزارة النقل والخدمات اللوجستية لأول مرة في حج هذا العام حفاظا على صحة ضيوف الرحمن، وتوفير حج صديق للبيئة.