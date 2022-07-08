مرور السعودية: جميع الخطوط جاهزة لاستقبال ونقل الحجاج

قال العقيد منصور بن عبيد الشقيرة، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودية، إنه قد تم تنفيذ الخطط العملية التي خصصت لإنفاذ حركة السير لحج هذا العام، مشيرا إلى أن الخطط بدأ العمل عليها بداية من يوم التروية، أمس، والانتقال إلى صعيد عرفة، وكذا الانتقال من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة.

الشقيرة: جميع الخطوط جاهزة لاستقبال ونقل الحجاج

وأضاف «الشقيرة»، خلال تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، أنه وبعد أقل من ساعة سينتقل المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مني، حيث إن جميع الخطوط مداره وجاهزة لاستقبال ونقل الحجاج إلى مساكنهم بأمن وأمان.

واستطرد: «الحركة على طريق الملك عبدالعزيز هيكون حركته باتجاه الغرب وطريق الملك فيصل والطريق رقم 44 لنقل الحجاج، وفي حال ارتفعت معدلات السير على تلك الطرق سيتم الإغلاق بعد التنسيق مع إدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود».

وأوضح أنه وبالنسبة لبقية الطرق في المشاعر فستكون متاحة باتجاه الغرب، كطريق الملك خالد وطريق الملك فهد والملك فيصل، وجميعها تعمل بالاتجاهين في الرد الثاني من مشعر مزدلفة إلى مشعر مني.

ضبط ومنع دخول المركبات غير المصرح لها

وتابع: «لدينا نقاط منع بطوق أمني محكم وضع لضبط ومنع دخول المركبات غير المصرح لهم بالحج، ومتابعه المركبات الغير مصرح لها داخل المشاعر والعمل على إخراجها وفق دوريات مسيرة ومتابعه لضمان خلو المشاعر من غير المرخص لهم، ولتهس».