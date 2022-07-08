حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات «بث مباشر»

تقدم الوطن، بثا مباشرا، لأداء حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الأعظم بالوقوف بعرفات، في يوم التاسع من ذي الحجة.

كان ضيوف الرحمن باتوا ليلتهم في مشعر منى وبدأو التوافد للوقوف على جبل عرفات، حيث يؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

14 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم 14 ألفا و447 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى الأربعاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان له، إلى أنّ إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 10 حالات، خرج منهم 6 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 4 فقط حتى مساء أمس.