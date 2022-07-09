الشرطة السريلانكية: محتجون أحرقوا منزل رئيس الوزراء

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم السبت، إنّ محتجون أحرقوا منزل رئيس الوزراء السيرلانكي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اقتحام القصر الرئاسي

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم محتجون غاضبون في سيرلانكا مقر إقامة الرئيس السيرلانكي، على خلفية أزمة اقتصادية قوية تعصف بالبلاد، ما دفع الرئيس إلى مغادرة البلاد.

أزمة اقتصادية وتنحي رئيس الوزراء

وكان رئيس الوزراء السيرلانكي رانيل ويكرم سينغه، قد أعلن اليوم، تنحيه من منصبه عقب اقتحام القصر الرئاسي واستيلاء المتظاهرين عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء السريلانكي دينوك كولامباج، إن «مسينغه» أبلغ قادة الحزب بأنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة.