تامر حسني يطرح أغنية «وأنت بعيد» من فيلم بحبك.. فيديو

طرح الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنية وأنت بعيد، إحدى أغنيات فيلمه الجديد بحبك، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض ضمن موسم عيد الأضحى.

وتنتمي الأغنية إلى نوعية الأغاني الرومانسية الدرامية.

فيلم بحبك

وينافس فيلم بحبك للفنان تامر حسني على شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى، ويضم بجانب تامر عدد كبير من نجوم الشباب والكوميديا؛ أبرزهم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

قصة فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم بحبك في إطار رومانسي كوميدي به عدد من المشاهد الدرامية حول شاب يدعى «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا التي تجعله في حيرة ليختار واحدة منهما.